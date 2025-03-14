Воронеж, 15 марта, 2025, 00:54 — ИА Регнум. В Воронежской области подразделения противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили ещё не менее пяти беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Вражеские дроны были сбиты в одном из районов области. Гусев добавил, что при отражении атаки пострадавших и разрушений нет.

Он предупредил население, что режим опасности атаки беспилотников сохраняется в Воронежской области.

Ранее Гусев сообщил об уничтожении нескольких дронов ВСУ в одном из районов региона.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта российские средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 147 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Потерпевшими в результате массированной атаки украинских беспилотников на Московский регион 11 марта признаны более 70 человек, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.