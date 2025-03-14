Москва, 15 марта, 2025, 00:49 — ИА Регнум. Спутники зафиксировали прохождение циклона над Москвой. Фотографию опубликовала 14 марта пресс-служба «Роскосмоса».

https://t.me/roscosmos_gk Снимок циклона над Москвой

«Роскосмос» следит за прохождением циклона, который сегодня обрушился на столицу», — прокомментировали снимок в Telegram-канале госкорпорации.

Уточняется, что циклон сфотографировали спутники «Арктика-М» и «Электро-Л».

Как сообщало ИА Регнум, ранее синоптики прогнозировали, что 14 марта в Москве ожидается девятибалльный шторм. По данным метеорологов, пик непогоды придётся на период с 15:00 до 18:00. При таком ветре вероятно падение деревьев и шатких конструкций, предупредили москвичей.

На Москву 14 марта обрушился девятибалльный шторм. Скорость порывов ветра в городе достигала до 24 м/с. В столице повалило несколько деревьев, одно из них упало на машину, внутри которой находился водитель, он не пострадал. В районе станции метро «Водный стадион» ветер сорвал части кровли, и они упали на машины.

Городские службы из-за непогоды перевели на усиленный режим работы. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать машины рядом с ними.