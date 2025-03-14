Вашингтон, 15 марта, 2025, 00:34 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп, выступая 14 марта в министерстве юстиции, сообщил, что недавно получил «хорошие новости» по урегулированию конфликта на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Статья Трамп против Латинской Америки

«Перед тем, как я сюда приехал, я получил довольно хорошие новости, так что посмотрим, что будет дальше», — сказал американский лидер.

При этом он подчеркнул, что в вопросе завершения украинского конфликта предстоит еще долгий путь.

Как сообщало ИА Регнум, также Трамп заявил 14 марта, что обсуждения с российским лидером Владимиром Путиным перспективы прекращения огня идут хорошо, но ситуация сложная. Ещё он анонсировал появление 17 марта новых подробностей о перемирии на Украине.

11 марта по итогам переговоров США и Украины в саудовской Джидде киевский режим выразил готовность принять предложение о немедленном прекращении огня на 30 дней при согласии России. Путин 13 марта заявил, что Россия в целом поддерживает эту инициативу, «но есть нюансы». В частности, каково будущее окружённой в Курской области группировки ВСУ, а также возможное использование киевским режимом указанного срока для получения нового оружия и мобилизации, пояснил российский лидер.