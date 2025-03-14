Вашингтон, 15 марта, 2025, 00:23 — ИА Регнум. Обсуждения с российским лидером Владимиром Путиным перспективы прекращения огня на Украине идут хорошо, но ситуация сложная. Об этом 14 марта заявил президент США Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Мы работаем с ним, и я думаю, что всё идет достаточно хорошо, однако ситуация очень сложная», — отметил он в интервью телеканалу FOX26.

Кроме того Трамп признал, что его слова о готовности завершить конфликт на Украине за 24 часа были саркастическими.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта США провели хорошие телефонные переговоры с Россией и Украиной, подтвердил Трамп. Он напомнил, что ранее в Киеве согласились на прекращение огня, если удастся добиться того же от России. Также президент США анонсировал появление 17 марта новых подробностей о перемирии на Украине.

11 марта по итогам переговоров США и Украины в саудовской Джидде киевский режим выразил готовность принять предложение о немедленном прекращении огня на 30 дней при согласии России. Путин 13 марта заявил, что Россия в целом поддерживает эту инициативу, «но есть нюансы». В частности, каково будущее окружённой в Курской области группировки ВСУ, а также возможное использование киевским режимом указанного срока для получения нового оружия и мобилизации, пояснил российский лидер.

Путин занял правильную позицию по перемирию в зоне украинского конфликта, считает профессор Александрийского института университета Хельсинки Маркку Кангаспуро. Эксперт напомнил, что глава российского государства не стал выступать против самого предложения о перемирии, а лишь внёс в него важные коррективы. По словам Кангаспуро, в нынешней ситуации России не за чем спешить в вопросе прекращения огня, ведь с каждым днём её позиция лишь укрепляется.