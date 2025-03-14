Вашингтон, 15 марта, 2025, 00:15 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп, говоря о начале конфликта на Украине, подчеркнул, что не стоит задираться с тем, кто крупнее тебя.

Иван Шилов ИА Регнум Статья Гибрид дельца и позёра почему все сделки с Трампом невозможны и бесполезны

«Прежде всего, не нужно задираться с тем, кто гораздо крупнее тебя», — сказал Трамп 14 марта в американском минюсте.

Американский лидер отметил, что предыдущий президент США Джо Байден не должен был позволить произойти конфликту на Украине. При этом он подчеркнул, что киевскому режиму не помогли ни деньги, ни поставки военного снаряжения.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп пояснил, что был «саркастичен», когда обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа.

В понедельник, 17 марта, появится больше информации о перспективе 30-дневного прекращения огня в конфликте на Украине, заявил президент США.

11 марта по итогам переговоров США и Украины в Джидде киевский режим выразил готовность принять предложение Вашингтона о немедленном прекращении огня на 30 дней при согласии России. Позже Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает данную инициативу, но есть нюансы. Президент РФ высказал сомнения относительно организации процесса перемирия, особенно в той части Курской области, где всё ещё присутствуют украинские бойцы. Пока непонятно, кто будет отдавать ВСУ приказы о прекращении огня на Украине и кто на кого будет сваливать вину за нарушение этой договорённости. Путин подчеркнул, что это вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон.