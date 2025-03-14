Вашингтон, 15 марта, 2025, 00:01 — ИА Регнум. Положительные телефонные переговоры с Россией и Украиной провели США 14 марта. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«У нас были сегодня некоторые очень хорошие звонки с Россией и Украиной. Та согласилась на прекращение огня, если мы добьёмся того же от России… Но это нелегко. Это трудно. Но, мне кажется, мы делаем это», — пояснил Трамп, выступая перед сотрудниками министерства юстиции США.

Также глава Белого дома отметил, что Вашингтон получает хороший отклик от Москвы по вопросу урегулирования кризиса.

Как передавало ИА Регнум, Трамп анонсировал появление 17 марта новых подробностей о перемирии на Украине. У США есть соглашение о прекращении огня с украинской стороной, этого же необходимо достичь с Россией.

13 марта в Москве прошла встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа. Представитель США передал российской стороне дополнительную информацию по теме урегулирования. Путин в свою очередь передал через Уиткоффа информацию и дополнительные сигналы для президента США, уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В этот же день Путин заявил, что Россия в целом поддерживает инициативу США о приостановке огня на Украине на 30 дней, «но есть нюансы». В их числе — будущее окружённой в Курской области группировки ВСУ, а также возможное использование киевским режимом указанного срока для получения нового оружия и мобилизации.

Трамп, комментируя ответ Путина на своё предложение, назвал его «многообещающим, но не полным».