Москва, 14 марта, 2025, 23:58 — ИА Регнум. Обращение главы Белого дома Дональда Трампа по поводу тысячи военных ВСУ, заблокированных в Курской области, услышано. Президент РФ Владимир Путин гарантировал им жизнь и достойное обращение. Это произойдёт в том случае, если киевский режим согласится отдать приказ ВСУ сложить оружие и сдаться в плен. Такое заявление сделал журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

Kremlin.ru Юрий Ушаков

По словам Ушакова, Владимир Путин положительно отреагировал на обращение Дональда Трампа по поводу судьбы тысяч украинских военнослужащих, заблокированных, окруженных в курском приграничье.

«Сигнал президента США услышан, и наш президент гарантировал украинским военнослужащим жизнь и достойное обращение, если, конечно, Киев пойдет на то, чтобы отдать приказ своим военнослужащим сложить оружие и сдаться в плен», — подчеркнул Ушаков.

Как сообщало ИА Регнум, Путин, комментируя призыв США «пощадить» бойцов ВСУ, отметил, что Москва относится к нему с пониманием. Вместе с тем, сказал президент, бойцы ВСУ в Курской области совершили многочисленные преступления против гражданского населения, которые квалифицируются Генпрокуратурой РФ как терроризм. При отказе сложить оружие бойцы ВСУ в Курской области будут уничтожены, заявил 14 марта зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. У киевского режима ещё есть шанс спасти военных, и ближайшие часы покажут, что они выбрали, добавил зампред Совбеза.

При этом украинские боевики цинично продолжают атаковать населённые пункты Курской области. Жителям приграничья после освобождения территорий пока небезопасно возвращаться в свои дома, заявил 14 марта врио губернатора региона Александр Хинштейн.