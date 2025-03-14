Вашингтон, 14 марта, 2025, 23:51 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп пояснил, что был «саркастичен», когда обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа.

Global Look Press

«Я был несколько саркастичен, когда говорил, что сделаю это. На самом деле я считаю, что смогу добиться урегулирования и буду успешен в этом», — цитирует главу Белого дома CNN.

Трамп добавил, что у США есть соглашение о прекращении огня с украинской стороной, ответа на это предложение ждут от России.

По словам американского лидера, «пока всё идет нормально». Также Трамп выразил надежду, что 17 марта будет чуть больше ясности и хороших новостей.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп ранее не раз заявлял, что для разрешения конфликта на Украине ему потребуется всего 24 часа. Кроме того, он заверил, что работает над прекращением конфликта и что «небольшой прогресс» по этому вопросу уже достигнут.

23 января президент США назвал главу киевского режима Владимира Зеленского виновником продолжения конфликта на Украине. Он отметил, что конфликт продолжается только из-за того, что глава киевского режима захотел повоевать.

21 января газета The Wall Street Journal написала, что Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться завершения конфликта в течение 100 дней. При этом почти никто, особенно в России, не верит, что политик сможет выполнить поручение, отмечалось в материале.

6 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что власти США много говорят об урегулировании конфликта на Украине, но не предпринимают никаких конкретных действий.