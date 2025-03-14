Москва, 14 марта, 2025, 23:38 — ИА Регнум. Предложение Великобритании о прекращении огня на Украине без предварительных условий отверг заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Government.ru Дмитрий Медведев

«Великобритания информирует (президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа: Россия должна принять предложение о прекращении огня на Украине без каких-либо условий, заявил глава МИД Великобритании. С дипломатической точки зрения, Британия и её министр могут засунуть свою идею обратно в ту дыру, из которой она появилась», — отреагировал Медведев.

Соответствующий пост на английском языке зампред Совбеза РФ разместил в соцсети Х.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Россия должна принять предложение о прекращении огня на Украине «без каких-либо условий». Выступая на саммите «Группы семи» (G7) в Канаде, он добавил, что данную позицию якобы разделяют все члены объединения.

Ранее представители G7 отмечали, что в случае отказа России от временного прекращения огня на Украине против неё могут быть введены новые санкции. В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио 14 марта заявил, что представители ЕС выступили за новые санкции против РФ, но Вашингтон не хочет их вводить. По его словам, вопросы безопасности Украины «предстоит определить на переговорах». Необходимо разделить два аспекта: прекращение огня и переход за стол переговоров, чтобы окончательно положить конец конфликту.

Президент Владимир Путин 13 марта заявил, что Россия в целом поддерживает инициативу США о приостановке огня на Украине на 30 дней, «но есть нюансы». В частности непонятно будущее окружённой в Курской области группировки ВСУ, а также возможное использование киевским режимом указанного срока для получения нового оружия и мобилизации.