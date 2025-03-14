Вашингтон, 14 марта, 2025, 23:09 — ИА Регнум. В понедельник, 17 марта, появится больше информации о перспективе 30-дневного прекращения огня в конфликте на Украине. Об этом 14 марта заявил президент США Дональд Трамп.

Global Look Press

«Как вы знаете, у нас есть соглашение о прекращении огня с украинской стороной, и мы пытаемся достичь его с Россией. И я думаю, что пока что всё шло хорошо. В понедельник мы узнаем несколько больше», — уточнил он в интервью телеканалу FOX26.

Трамп добавил, что верит президенту РФ Владимиру Путину, отказавшись отвечать на вопрос об ответных мерах на нарушение прекращения огня Россией.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта по итогам переговоров США и Украины в Джидде киевский режим выразил готовность принять предложение Вашингтона о немедленном прекращении огня на 30 дней при согласии России. Позже Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает данную инициативу, но есть нюансы. Президент РФ высказал сомнения относительно организации процесса перемирия, особенно в той части Курской области, где всё ещё присутствуют украинские бойцы. Пока непонятно, кто будет отдавать ВСУ приказы о прекращении огня на Украине и кто на кого будет сваливать вину за нарушение этой договорённости. Путин подчеркнул, что это вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 14 марта сообщил, что встреча Путина и спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа, который прилетел в Москву из Катара, состоялась накануне поздно вечером. Представитель США передал российской стороне дополнительную информацию по теме урегулирования. Путин в свою очередь передал через Уиткоффа информацию и дополнительные сигналы для президента Трампа, добавил Песков.