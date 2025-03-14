Воронеж, 14 марта, 2025, 22:59 — ИА Регнум. В Воронежской области в одном из районов подразделениями противовоздушной обороны были уничтожены несколько вражеских беспилотников. Об этом сообщил 14 марта в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

Евгений Биятов/РИА Новости

Он уточнил, что при отражении атаки ВСУ, по предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

На территории Воронежской области сохраняется опасность атаки БПЛА.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта российские средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 147 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Потерпевшими в результате массированной атаки украинских беспилотников на Московский регион 11 марта признаны более 70 человек, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.