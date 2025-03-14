Вашингтон, 14 марта, 2025, 23:02 — ИА Регнум. Вопросы обеспечения безопасности Украины в долгосрочной перспективе могут быть решены только в будущем, после того как стороны достигнут соглашения о прекращении огня. Такое мнение высказал госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД Группы семи в провинции Квебек в Канаде.

Global Look Press

Рубио пояснил, что вопросы безопасности Украины «предстоит определить на переговорах». Необходимо, по мнению госсекретаря, разделить два аспекта: прекращение огня и переход за стол переговоров, чтобы окончательно положить конец войне.

«Что означает для Украины безопасность в долгосрочной перспективе, должна будет определить сама Украина. И это нужно будет выработать в рамках второго этапа. Но мы не можем добраться до второго этапа, пока не пройдем первый», — заключил госсекретарь США.

По его убеждению, дальнейшие переговоры должны учитывать «взгляды не только США, но и других заинтересованных стран», в том числе европейских. Рубио призвал «не забегать вперед».

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 13 марта заявил, что Россия в целом поддерживает инициативу США о приостановке огня на Украине на 30 дней, «но есть нюансы». В их числе будущее окружённой в Курской области группировки ВСУ, а также возможное использование киевским режимом указанного срока для получения нового оружия и мобилизации.

Разговор между Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом был позитивным и продуктивным, считает Рубио.

Россия должна принять предложение о прекращении огня на Украине «без каких-либо условий», заявил 14 марта министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.