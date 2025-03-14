Курск, 14 марта, 2025, 22:49 — ИА Регнум. Украинские боевики цинично продолжают атаковать населённые пункты Курской области. Жителям приграничья после освобождения территорий пока небезопасно возвращаться в свои дома, заявил 14 марта врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Территория заминирована и изобилует огромным количеством неразорвавшихся боеприпасов! Наши военные продолжают находить взрывоопасные устройства в домах обычных мирных граждан, во дворах, на улицах, а также в прилегающих полях и лесах, вокруг водоёмов. Более того, враг настолько циничен и коварен, что продолжает забрасывать мирные населённые пункты кассетными боеприпасами и минами-лепестками, а также обстреливать из тяжёлой артиллерии и РСЗО», — отметил он в Telegram-канале.

По словам Хинштейна, российским военным потребуется время на то, чтобы отодвинуть линию боевого соприкосновения на безопасное расстояние и на разминирование территории. До окончания данных работ существует угроза жизни граждан. В связи с этим в адрес оперштаба Курской области поступило обращение от Минобороны РФ о введении временного ограничения на доступ в ряд населённых пунктов. С 15 марта и до окончания работ по разминированию территорий будут временно закрыты 122 населённых пункта, прилегающие к ним сельскохозяйственные и лесные угодья. Ограничения коснутся шести приграничных районов Курской области, заключил врио губернатора.

Как сообщало ИА Регнум, 14 марта ВСУ нанесли удар по зданию краеведческого музея в освобождённой Судже. По предварительным данным, один человек погиб. Ещё двое в результате удара получили ранения, их оперативно доставили в медицинское учреждение. Историческое здание, памятник архитектуры конца XIX века, в результате агрессии киевских боевиков уничтожено, отметил Хинштейн.

Украинские военные массово проявляли жестокость и совершали военные преступления в Курской области, подчеркнул врио главы региона. По состоянию на 14 марта выявили 48 разрушенных или пострадавших объектов культурного наследия в приграничье. Хинштейн подчеркнул, что ВСУ умышленно оскверняли православные храмы.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 12 марта доложил президенту России Владимиру Путину, что группировка ВСУ в Курской области окружена и изолирована, и идёт её планомерное уничтожение. Глава государства предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы РФ.