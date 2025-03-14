Киев, 14 марта, 2025, 22:23 — ИА Регнум. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина выразила удивление словам генсека НАТО Марка Рютте об отказе Киеву в членстве в НАТО. Об этом сообщили в Telegram-канале украинского минюста.

Global Look Press

Стефанишина заявила, что такие заявления не звучали во время предыдущих встреч представителей сторон.

Она утверждает, что решения о членстве принимают все страны-участницы блока. По ее мнению, Украина никогда не станет буферной зоной или «колонией России».

В феврале 2019 года в конституцию Украины были внесены изменения, которые закрепили стремление страны к европейской и евроатлантической интеграции.

Как сообщало ИА Регнум, вступление Украины в НАТО больше не рассматривается, сказал 14 марта в интервью Bloomberg TV генсекретарь альянса Марк Рютте. Он подтвердил, что президент США Дональд Трамп действительно снимает вопрос о вступлении Украины в альянс.

26 февраля глава Белого дома заявил, что Украине следует забыть о НАТО, потому что, по его словам, намерение киевского режима вступить в альянс было причиной начала конфликта.

Также Трамп после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным отметил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО должен быть снят с рассмотрения. Советник главы Белого дома Майк Уолтц ранее отмечал, что США «не видят ситуации», в которой Украина стала бы членом НАТО, а американским войскам пришлось бы напрямую принимать участие в её защите.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что Киев будет «строить НАТО» на своей территории, поскольку военный блок отказывается принимать Украину в свой состав.