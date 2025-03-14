Москва, 14 марта, 2025, 22:19 — ИА Регнум. Украина выходила с предложением создать на территории Белоруссии лагеря для военнопленных. Об этом 14 марта заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, беседуя с российской телеведущей Ольгой Скабеевой.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Они задумали на территории Беларуси создать лагеря, где будут содержаться военнопленные. Это с Украины было предложение: мы (Белоруссия — Прим. ред.) контролируем эти лагеря, в плен попали украинцы — в лагерь, россияне — в лагерь… Мы смотрим, чтобы они были в порядке, обеспечены, досмотрены, раненые получили помощь и прочее», — пояснил Лукашенко в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Белорусский лидер добавил, что его ответ Украине содержал необходимость договориться об этом с российской стороной. Только в этом случае помощь была бы оказана, заключил Лукашенко.

Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля агентство «Укринформ» со ссылкой на главу секретариата координационного штаба Украины по вопросам обращения с военнопленными Богдана Охрименко передавало, что Киев хотел провести с Москвой обмен пленными в формате «всех на всех». Соответствующие предложение было разработано штабом совместно с МИД Украины и офисом главы киевского режима. При этом официального подтверждения информации об обмене военнопленными от украинских властей не поступало.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что российская сторона никогда не отказывалась от обмена пленными. Также Москва всегда открыта для мирных переговоров, о чём неоднократно заявляла.