Квебек, Канада, 14 марта, 2025, 21:33 — ИА Регнум. Россия должна принять предложение о прекращении огня на Украине «без каких-либо условий», заявил 14 марта министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

Global Look Press

В ходе своего выступления на саммите «Группы семи» (G7) в Канаде Лэмми заявил, что эту позицию якобы разделяют все члены объединения, передаёт Daily Mail.

«Я думаю, что существует единство в том, что сейчас настало время для прекращения огня без каких-либо условий. Украина изложила свою позицию. Теперь Россия должна её принять», — сказал глава МИД Британии.

Ранее представители G7 отмечали, что в случае отказа России от временного прекращения огня на Украине против неё могут быть введены новые санкции. При этом госсекретарь США Марко Рубио 14 марта заявил, что представители ЕС выступили за новые санкции против РФ, но Вашингтон не хочет их вводить.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что Россия в целом поддерживает инициативу США о приостановке огня на Украине на 30 дней, «но есть нюансы». Президент отметил, что в числе этих нюансов — будущее окружённой в Курской области группировки ВСУ, а также возможное использование киевским режимом указанного срока для получения нового оружия и мобилизации.

Вечером 13 марта Путин провёл переговоры со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Уиткофф представил дополнительную информацию по предложению США о перемирии на Украине, а Путин в свою очередь передал «дополнительные сигналы» для президента США Дональда Трампа. Рубио отметил, что диалог Путина и Уиткоффа был позитивным и продуктивным.

Ранее Путин отмечал, что Россия стремится не к временному, а к постоянному урегулированию конфликта, а для этого должны быть ликвидированы его первопричины. Президент указывал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены.