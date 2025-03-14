* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Одесса, Украина, 14 марта, 2025, 21:14 — ИА Регнум. Подозреваемым в убийстве украинского националиста Демьяна Ганула (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) оказался 46-летний дезертир. Об этом 14 марта сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

Кадр из видео

Как передавало ИА Регнум, ранее 14 марта факт задержания подтвердили в МВД Украины. Отмечается, что в квартире, где он скрывался, было найдено оружие, с помощью которого могло быть совершено преступление. По информации правоохранительных органов, фигурант также признался, что ранее у него было звание старшего лейтенанта.

Новость дополняется.