СБУ раскрыла личность подозреваемого в убийстве националиста Ганула*
* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов
СБУ: подозреваемым в убийстве националиста Ганула оказался 46-летний дезертир
Одесса, Украина, 14 марта, 2025, 21:14 — ИА Регнум. Подозреваемым в убийстве украинского националиста Демьяна Ганула (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) оказался 46-летний дезертир. Об этом 14 марта сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
Кадр из видео
Как передавало ИА Регнум, ранее 14 марта факт задержания подтвердили в МВД Украины. Отмечается, что в квартире, где он скрывался, было найдено оружие, с помощью которого могло быть совершено преступление. По информации правоохранительных органов, фигурант также признался, что ранее у него было звание старшего лейтенанта.
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