Москва, 14 марта, 2025, 21:02 — ИА Регнум. Москва всегда выступала за мирное, дипломатическое решение по урегулированию конфликта на Украине, однако нужно всё тщательно проанализировать, заявила 14 марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Мы, конечно, поддерживаем их, но давайте отработаем, давайте поймём, что это будет значить для нас и не повторится ли это через 30 дней снова и с новой силой», — отметила Матвиенко, добавив, что быстрых решений в таких ситуациях не бывает.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта по итогам переговоров США и Украины в Джидде киевский режим выразил готовность принять предложение о немедленном прекращении огня на 30 дней при согласии России. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает данную инициативу, но есть нюансы.

Он высказал сомнения относительно организации процесса перемирия, особенно в той части Курской области, где всё ещё присутствуют украинские бойцы. Также непонятно, кто будет отдавать приказы о прекращении огня на Украине, и потом кто будет на кого сваливать нарушение этой договоренности. Это вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон, добавил Путин.

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