Москва, 14 марта, 2025, 20:47 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 14 марта прокомментировала высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что операция ВСУ в Курской области «выполнила свою задачу».

Пелагия Тихонова/РИА Новости

Зеленский ранее заявил, что ситуация в Курской области для ВСУ очень сложная, но операция украинской армии выполнила свою задачу.

«То есть задача Банковой была убить мирных граждан, закопать побольше ВСУшников и сдать в плен оставшихся украинцев?» — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления курской группировкой ВС РФ. Начальник Генштаба Вооружённых сил генерал армии Валерий Герасимов доложил главнокомандующему, что освобождено более 86% ранее захваченной ВСУ территории, а группировка ВСУ в регионе окружена и изолирована. Путин поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить ВСУ в Курской области и полностью освободить регион, а также подумать о создании зоны безопасности в Сумской области.

14 марта президент, комментируя просьбу США «пощадить» окружённых в Курской области бойцов ВСУ, заявил, что если украинские военные сложат оружие, им гарантирована жизнь и достойное обращение. Путин отметил, что Москва относится к призыву Вашингтона с пониманием. Вместе с тем, сказал президент, бойцы ВСУ в Курской области совершили многочисленные преступления против гражданского населения, которые квалифицируются Генпрокуратурой РФ как терроризм.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в свою очередь заявил, что Россия готова проявить гуманный подход, но если бойцы ВСУ в Курской области не сложат оружие, они будут уничтожены.