Москва, 14 марта, 2025, 20:17 — ИА Регнум. При отказе сложить оружие бойцы ВСУ в Курской области будут уничтожены, заявил 14 марта заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Екатерина Штукина/РИА Новости

Ранее на заседании Совбеза президент Владимир Путин, комментируя просьбу США «пощадить» окружённых в Курской области бойцов ВСУ, заявил, что если украинские военные сложат оружие, им гарантирована жизнь и достойное обращение.

«Это очень гуманный подход нашей страны, но его оборотная сторона для украинских нацистов означает, что при отказе сложить оружие все они будут последовательно и безжалостно уничтожены», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

У киевского режима ещё есть шанс спасти бойцов ВСУ, и ближайшие часы покажут, что они выбрали, добавил зампред Совбеза.

Как передавало ИА Регнум, Путин, комментируя призыв США «пощадить» бойцов ВСУ, отметил, что Москва относится к нему с пониманием. Вместе с тем, сказал президент, бойцы ВСУ в Курской области совершили многочисленные преступления против гражданского населения, которые квалифицируются Генпрокуратурой РФ как терроризм.

12 марта Путин посетил один из пунктов управления курской группировкой ВС РФ. Начальник Генштаба Вооружённых сил генерал армии Валерий Герасимов доложил главнокомандующему, что освобождено более 86% ранее захваченной ВСУ территории. Путин поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить ВСУ в Курской области и полностью освободить регион, а также подумать о создании зоны безопасности в Сумской области.