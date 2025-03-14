Утверждён минимальный балл в тесте по русскому языку для детей иностранцев
Рособрнадзор утвердил минимум для сдачи детьми иностранцев теста по русскому
Москва, 14 марта, 2025, 19:57 — ИА Регнум. Рособрнадзор утвердил минимальное количество баллов для успешной сдачи детьми иностранцев тестирования по русскому языку. Соответствующий приказ 14 марта опубликован на сайте ведомства.
Виталий Аньков/РИА Новости
Отмечается, что минимум, который необходимо набрать детям иностранцев в таком случае, составляет три балла.
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