Москва, 14 марта, 2025, 19:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что ознакомился с призывом своего американского коллеги Дональда Трампа о пощаде бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

Kremlin.ru

«Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям сложить оружие и сдаться в плен», — сказал Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Новость дополняется