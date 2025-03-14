Харьков, Украина, 14 марта, 2025, 20:10 — ИА Регнум. В районе населенного пункта Красное Первое в Харьковской области группа из пяти украинских пограничников добровольно сдалась в плен бойцам российской группировки «Запад», действующей на купянском направлении.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Группа украинских пограничников из пяти человек, принадлежавших третьему погранотряду ГПС Украины, дислоцированная в районе населенного пункта Красное Первое Харьковской области, добровольно сдалась в плен наступающим на купянском направлении бойцам группировки войск «Запад» ВС РФ», — сообщил представитель российских силовых структур.

В распоряжении «РИА Новости» оказалось видео, снятое разведывательным дроном, на котором запечатлен момент сдачи украинских пограничников в плен.

По данным Минобороны РФ, за последние сутки в Курской области также сдались 12 военнослужащих ВСУ. Потери украинской армии в этом регионе за указанный период превысили 260 человек.

Ранее, 12 марта, организованно сложили оружие и перешли в плен российской группировке «Запад» семь украинских боевиков, находившихся в районе Новолюбовки на сватовском направлении.

Как сообщало ИА Регнум, 12 марта во время совещания на одном из командных пунктов курской группировки войск президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость гуманного обращения с пленными. В то же время он напомнил, что члены украинских вооруженных формирований, ведущие боевые действия против российских властей в Курской области, согласно законодательству, признаются террористами, что требует соответствующего к ним отношения.