Москва, 14 марта, 2025, 19:41 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа делает всё возможное, чтобы возродить отношения между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом.

Михаил Метцель/РИА Новости

«Мы знаем, что новая администрация во главе с президентом Трампом делает всё для того, чтобы восстановить хоть что-то из того, что было практически сведено к нулю, уничтожено прежней американской администрацией. Процесс этот непростой, если не сказать сложный», — отметил российский лидер.

Глава государства также уточнил, что ситуация во взаимоотношениях России и США начинает двигаться.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля Путин провёл телефонный разговор с Трампом. Обсуждались вопросы двусторонних отношений, а также тема урегулирования ситуации на Украине. Лидеры двух стран согласились с тем, что украинский конфликт может быть решен путём переговоров.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей России и США, посвящённые восстановлению отношений двух стран. Также обсуждалась тема Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам этой встречи сообщил, что стороны условились обеспечить скорейшее назначение послов: России в Вашингтоне и США в Москве. Так, 6 марта Александр Дарчиев был назначен послом России в США.

А 13 марта у Путина состоялась встреча со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. В Штатах оценили их разговор как позитивный и продуктивный.