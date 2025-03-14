Москва, 14 марта, 2025, 19:55 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не выиграет президентские выборы на Украине, если их решат провести. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с телеведущей Ольгой Скабеевой.

Global Look Press

В интервью Лукашенко заявил, что выборы являются внутренним делом самих украинцев, и призвал не «педалировать» тему их проведения.

«Люди сами разберутся. Там же ясно, что Владимир Александрович не выиграет. Он не выиграет выборы. Зачем на это больное место ещё давить и за счёт этого свой авторитет опускать?» — отметил белорусский лидер.

Как передавало ИА Регнум, срок президентских полномочий Зеленского истёк 20 мая 2024 года. Нового главу государства не избрали, так как очередные выборы отменили из-за действия военного положения в стране.

Президент России Владимир Путин неоднократно указывал, что в конституции Украины нет положений о продлении полномочий президента. Он добавил, что единственным легитимным органом власти в стране остаётся Рада, однако при отсутствии легитимности главы государства остальные органы власти тоже теряют свою правомочность.

В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп также заявил о необходимости проведения президентских выборов на Украине. Он обратил внимание на крайне низкий рейтинг Зеленского, который составляет около 4%. Американский лидер подчеркнул, что этот вопрос вызывает обеспокоенность у многих стран.