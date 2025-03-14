Москва, 14 марта, 2025, 19:37 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 14 марта заявил, что относился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому как к сыну, но последний повёл себя «как гнида».

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Володя как сын мне был, но поступил как гнида», — сказал Лукашенко в интервью журналистке Ольге Скабеевой, видео опубликовано в её Telegram-канале.

Таким образом белорусский лидер прокомментировал собственное высказывание от 13 марта, когда он говорил о предсказании судьбы главы киевского режима.

В январе Лукашенко заявил, что Зеленский «выкобенивался» как мог, оттягивая переговоры 2022 года.

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