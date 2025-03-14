Москва, 14 марта, 2025, 19:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 14 марта предложил членам Совета безопасности обсудить вопрос восстановления отношений с США. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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«В повестке дня у нас сегодня плановый вопрос о восстановлении российско-американских отношений. Мы знаем, что новая администрация во главе с президентом [США Дональдом] Трампом делает всё для того, чтобы восстановить хоть что-то из того, что было практически сведено к нулю, уничтожено прежней американской администрацией», — сказал Путин.

Процесс восстановления отношений с США глава государства назвал сложным.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля Путин провёл телефонный разговор с Трампом. Обсуждались вопросы двусторонних отношений, а также тема урегулирования ситуации на Украине. Лидеры двух стран согласились с тем, что украинский конфликт может быть решен путём переговоров.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей России и США, посвящённые восстановлению отношений двух стран. Также обсуждалась тема Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам этой встречи сообщил, что стороны условились обеспечить скорейшее назначение послов: России в Вашингтоне и США в Москве. 6 марта Александр Дарчиев был назначен послом России в США.

10 марта глава МИД РФ отметил, что работа по преодолению проблем и противоречий в отношениях России и США по большому счету ещё даже не начата. Лавров заявил, что новая администрация США делает «шаги в правильном направлении», и Москва это ценит, однако делать глубокомысленные заключения на этой основе преждевременно.