Квебек, Канада, 14 марта, 2025, 19:33 — ИА Регнум. Разговор между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом был позитивным и продуктивным. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран «Большой семёрки» в Канаде.

Global Look Press

«По нашему мнению, вчера были очень позитивные и продуктивные контакты между президентом Путиным и спецпосланником Уиткоффом», — отметил он.

По словам Рубио, когда Уиткофф вернётся в США, будет проведена более тщательная оценка позиции России, после чего президент США Дональд Трамп определит свои следующие шаги.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина и Уиткоффа, который прилетел в Москву из Катара, состоялась поздно вечером 13 марта. Представитель США передал российской стороне дополнительную информацию по теме урегулирования украинского конфликта. Через него президент РФ передал информацию и дополнительные сигналы для президента Трампа. И в Москве, и в Вашингтоне понимают, что разговор двух президентов необходим, добавил Песков.

Затем Трамп написал в соцсети Truth Social, что у Уиткоффа состоялся хороший и продуктивный разговор с Путиным. По словам главы Белого дома, «есть очень хороший шанс того, что этот ужасный, кровавый конфликт наконец придёт к концу».