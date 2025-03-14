Таллин, 14 марта, 2025, 19:40 — ИА Регнум. Эстония ввела санкции против главы Министерства спорта РФ Михаила Дегтярёва, бизнесмена Вячеслава Кантора и сестры предпринимателя Алишера Усманова после их исключения из санкционных списков ЕС. Об этом сообщает ERR, ссылаясь на слова главы эстонского МИД Маргуса Цахкна.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

«Я принял решение о введении государственных финансовых санкций против Кантора, Дегтярёва и Исмаиловой, которые были исключены из санкционного списка ЕС под давлением Венгрии», — цитирует портал слова Цахкна.

Он также заявил, что Венгрия систематически действует против интересов Евросоюза. По мнению главы эстонского МИД, странам ЕС необходимо принять конкретные меры и приостановить право голоса Венгрии.

О том, что Евросоюз (ЕС) снял санкции с Кантора, Дегтярёва и Исмаиловой, стало известно 14 марта. Об этом сообщило французское информационное агентство Agence France-Presse.

Как передавало ИА Регнум, с указанных лиц должны будут снять ограничения по выдаче виз, а также разморозят их активы и счета за рубежом.

Уточняется, что Венгрия согласилась продлить ограничения в отношении РФ после исключения указанных четырёх человек из списков. Отмечается, что санкции продлеваются регулярно раз в полгода, и крайним сроком для обновления списка было 15 марта. Теперь ограничения будут действовать ещё полгода ― до 15 сентября.