Санкт-Петербург, 14 марта, 2025, 19:42 — ИА Регнум. Заявления киевского режима о намерении сохранить право на вступление в НАТО — это демонстрация единой евроатлантической позиции, из которой пока что выбыли США. Об этом в пятницу, 14 марта, заявил политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в разговоре с ИА Регнум.

Global Look Press

Украинские СМИ, в том числе «Страна. ua», со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров Украины и США в Саудовской Аравии, сообщили, что Киев озвучил американской стороне свои «красные линии». В частности, представители украинской стороны заверили американцев, что не согласятся отказаться от членства в НАТО в рамках возможного мирного соглашения.

«Киевский режим — это такая марионетка, структура, которую используют евроатлантические либеральные группы для проведения своих интересов. Когда-то это был единый евроатлантический лагерь, куда входили Вашингтон, Брюссель и Лондон. На сегодняшний день там временно Вашингтон выпал, но сам лагерь-то остался, и нынешний киевский режим полностью выполняет какие-то указания, которые оттуда получает», — сообщил политолог.

Тот же глава киевского режима Владимир Зеленский — это не самостоятельная фигура, а, возможно, хороший артист, который играет написанные ему роли и зачитывает заранее подготовленные тексты, объяснил эксперт. Он добавил, что поэтому, когда Зеленский или кто-то из его команды в очередной раз произносит вслух тезисы о необходимости членства Украины в НАТО, они таким образом преподносят единую евроатлантическую позицию.

«США сейчас, нынешние власти Белого дома, придерживаются иной точки зрения, но все остальные остались при своих. И идея, что никто не может НАТО запрещать включать в свой состав одну или другую страну, эта идея осталась. И всегда говорилось, что Россия не имеет права голоса в принятии решения о вхождении другого государства в Евроатлантический альянс. Эта идея есть и сейчас, её просто в очередной раз озвучили», — заявил Солонников.

При этом на фоне сообщений, распространяемых в украинских СМИ, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 14 марта заявил о том, что вступление Украины в Североатлантический альянс больше не рассматривается. Он подтвердил, что президент США Дональд Трамп действительно снимает вопрос о членстве Киева в альянсе.

«Задача, которую решают европейские структуры и Украина, — это остановить наступление России, подписать перемирие, дать возможность [ВСУ] перегруппироваться для того, чтобы потом продолжить конфликт. Поэтому сейчас на словах можно пообещать всё, что угодно, так как Россия сейчас наступает, в то время как Украина находится в невыгодном положении, обязательно нужна приостановка боевых действий. Сейчас пообещают всё что угодно»,— рассказал собеседник агентства.

Политолог считает, что если киевскому режиму дадут команду его покровители, то может прозвучать и отказ Украины от вступления в НАТО, но через некоторое время позиция может снова измениться. По словам эксперта, нельзя исключать вероятность того, что через несколько лет Киев вновь захочет вступить в альянс и проведёт какой-нибудь референдум, который будет с этим связан.

«Покажут результаты, что якобы хотят вступить в НАТО и вступят в НАТО. Мало ли, что они сейчас скажут. Европейцы обещали Михаилу Горбачёву нераспространение НАТО на Восток. И что? Кто-то выполнял свои обещания? Никто не собирается выполнять обещания, которые они дали России. Никто не собирается и не будет»,— подытожил Солонников.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что представители Украины в ходе переговоров в Саудовской Аравии выразили готовность согласиться на 30-дневное прекращение огня и теперь в Вашингтоне ждут ответа Москвы по данному вопросу и надеются, что он будет положительным.

Президент России Владимир Путин 13 марта отметил, что Россия считает правильной идею о перемирии с Украиной и поддерживает её, но есть вопросы, которые следует обсудить. Пока нет ясности, кто со стороны киевского режима будет отдавать приказы о прекращении боевых действий, какова цена этих приказов и кто потом будет на кого сваливать нарушение этой договоренности. Есть вероятность того, что Киев может воспользоваться перемирием в 30 суток, чтобы получить больше оружия или провести новую волну принудительной мобилизации в стране, считает Путин.

Ранее российский лидер называл условия, при выполнении которых немедленно будет отдан приказ о прекращении огня на Украине. Во-первых, глава государства потребовал официального заявления Киева об отказе от намерений вступить в НАТО, во-вторых, украинские войска должны быть выведены из всех регионов, которые вошли в состав России, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Путин неоднократно напоминал, что Россия готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности.