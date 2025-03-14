Квебек, Канада, 14 марта, 2025, 19:28 — ИА Регнум. США не намерены утверждать, что Россия пытается затягивать переговоры по урегулированию конфликта на Украине, заявил 14 марта глава Госдепа Марко Рубио.

Global Look Press

Предположение о «затягивании» переговоров высказал на пресс-конференции Рубио в Квебеке один из журналистов. Госсекретарь США ответил, что Вашингтон, напротив, полагает: в переговорах есть «движение вперёд».

«Сегодня мы в лучшей [ситуации], чем неделю назад», — сказал Рубио.

Глава Госдепа также отметил, что США оценивают нынешнее взаимодействие с Россией по Украине «с осторожным оптимизмом». Рубио заявил, что после возвращения из РФ спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Вашингтоне пройдёт совещание по взаимодействию с Россией. Он отметил, что диалог президента РФ Владимира Путина и Уиткоффа был позитивным и продуктивным, и США считают, что были сделаны шаги к миру на Украине.

Как передавало ИА Регнум, переговоры Путина и Уиткоффа состоялись 13 марта в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Уиткофф представил дополнительную информацию по предложению США о перемирии на Украине, а Путин в свою очередь передал «дополнительные сигналы» для президента США Дональда Трампа.

14 марта, комментируя переговоры своего представителя с президентом России, Трамп отметил, что их разговор был хорошим и продуктивным и что есть неплохие шансы на завершение военного конфликта на Украине. Президент США также рассказал, что Вашингтон попросил Путина «пощадить» окружённую в Курской области группировку ВСУ.

Путин 13 марта заявил, что Россия в целом поддерживает инициативу США о приостановке огня на Украине на 30 дней, «но есть нюансы». Президент отметил, что в числе этих нюансов — будущее окружённой в Курской области группировки ВСУ, а также возможное использование киевским режимом указанного срока для получения нового оружия и мобилизации.

Ранее Путин отмечал, что Россия стремится не к временному, а к постоянному урегулированию конфликта, а для этого должны быть ликвидированы его первопричины. Президент указывал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены.