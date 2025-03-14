Москва, 14 марта, 2025, 19:25 — ИА Регнум. В Госдуме прошел круглый стол на тему «Мировая гонка за искусственный интеллект: стратегия России», организованный фракцией «Новые люди». В мероприятии приняли участие представители власти, эксперты в области ИТ, науки, инвесторы и специалисты по искусственному интеллекту.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Лидер фракции Алексей Нечаев подчеркнул, что Россия обладает всем необходимым для лидерства в мировой гонке за ИИ: сильной математической школой, хорошими программистами и доступной энергией. Он отметил, что важно создавать условия для развития технологий, иначе страна будет вынуждена покупать чужие разработки.

Депутат Госдумы Антон Ткачёв добавил, что важно не только догонять, но и формировать спрос на отечественные ИИ-продукты.

«Создать условия, при которых российский бизнес и люди смогут массово использовать ИИ в своей работе и жизни. Для этого технология должна стать доступной, а продукты — практически ориентированными», — подчеркнул Ткачёв.

Кроме того, участники круглого стола обсудили проблему нехватки вычислительных мощностей для ИИ.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Григорий Борисенко отметил важность поддержания молодых специалистов и создания условий для их работы в России. По его словам, многие талантливые специалисты уезжают в Кремниевую долину из-за лучших условий для старта. Для решения этой проблемы необходимы программы поддержки стартапов.

Также было отмечено, что «Сбер» сейчас является одним из лидеров в разработке ИИ в России.

Генеральный секретарь Международного альянса в сфере ИИ Андрей Незнамов предложил создавать конкурентоспособные ИИ-системы с малой инфраструктурой через эффективную кооперацию и участие новых игроков. В заключение Незнамов пригласил команды к участию в научном мероприятии, которое позволит синхронизировать усилия и двигаться быстрее.