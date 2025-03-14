Москва, 14 марта, 2025, 19:24 — ИА Регнум. На Москву 14 марта обрушился девятибалльный шторм. Скорость порывов ветра в городе доходила до 24 м в секунду.

Максим Блинов/РИА Новости

В центре столице повалило несколько деревьев, одно из них упало на машину, внутри которой находился водитель, сообщил телеканал РЕН ТВ. Мужчина не пострадал.

Кроме того, на улице Талалихина деревья рухнули на припаркованные у дома автомобили, а в районе станции метро «Водный стадион» ветер сорвал части кровли, и они упали на машины.

Ранее в столице ввиду приближения шторма были введены ограничения. Были закрыты крупные парки, зоопарк и канатная дорога на ВДНХ.

Метеорологи также сообщали, что 14 марта жителей столичного региона ждёт резкий перепад температуры: днём воздух прогрелся до плюс 14 градусов, а ночью ожидаются заморозки.

Как передавало ИА Регнум, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 14 марта в Москве ожидается девятибалльный шторм. Метеоролог отметил, что пик шторма придётся на период с 15:00 до 18:00. Тишковец добавил, что при ветре такой силы вероятно падение деревьев и шатких конструкций.

Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал, что городские службы из-за непогоды переведены на усиленный режим работы. Он также призвал жителей столицы быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать машины рядом с ними.

Центр организации дорожного движения Москвы в свою очередь напомнил водителям, что во время шторма следует не оставлять автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких манёвров и не отвлекаться на телефон во время движения.