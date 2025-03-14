Москва, 14 марта, 2025, 19:05 — ИА Регнум. Спасенная из освобожденной Суджи местная жительница Валентина Глущенко в беседе с главным редактором ИА Регнум Мариной Ахмедовой рассказала, как в условиях украинской оккупации она была вынуждена похоронить свою 94-летнюю маму прямо под окнами дома, так как бойцы Вооруженных сил Украины никого не пускали на кладбище.

ИА Регнум

По словам женщины, вместе с парализованной после инсульта матерью они вдвоем остались в курском приграничье. Мама Глущенко не могла ходить и говорить. 8 ноября женщина скончалась.

«Она тихо умерла, я ее там покормила, всё. А в обед, где-то полпервого, я говорю: «Мам, давай, может, еще водички? Я говорю, ну, если ты меня понимаешь, то моргни. Она уже не могла моргать, ничего, уже всё. И она упала на пол, я ее один раз подняла на диван, она опять упала на пол, она так и умерла. Я взяла ее за руку и чувствую, что она, рука, уже всё. Холодная-холодная», — вспоминает Глущенко.

Украинские войска при этом отказались пропускать женщину на кладбище. Кроме того, у Валентины не было возможности официально зарегистрировать факт смерти родственника.

«Мы решили похоронить прямо перед окнами. А теперь надо перехоранивать ее», — рассказала жительница Суджи.

Полная версия интервью с Валентиной Глущенко о жизни в оккупированной Судже будет опубликована на сайте ИА Регнум в ближайшее время.

Подразделения группировки войск «Север» освободили курскую Суджу 13 марта, нанеся поражение противнику и лишив его части военной техники. Министерство обороны России поделилось кадрами из населенного пункта, на которых можно заметить разрушенные огнем ВСУ здания, сгоревшие автомобили и разбитые остановки. Как сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов, все населенные пункты Курской области, расположенные вокруг Суджи, были освобождены и зачищены.

Президент России Владимир Путин поблагодарил российских военнослужащих за освобождение города. Глава государства также указал, что ВС РФ один за другим продолжают освобождать населенные пункты курского региона близ Суджи.

В тот же день МВД России сняло с розыска 154 человек, которые пропали в Суджанском районе Курской области, кроме того, сотрудники министерства продолжают оказывать помощь жителям, прибывающим из освобожденных территорий. В общей сложности из населенных пунктов, ранее оказавшихся под контролем украинских сил, было вывезено более 240 человек.