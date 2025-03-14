Ярославль, 14 марта, 2025, 19:03 — ИА Регнум. Хоккеист из системы ярославского «Локомотива» Егор Андриянов получил годичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

hclokomotiv.ru

«Дисциплинарный антидопинговый комитет РАА «РУСАДА» принял решение дисквалифицировать спортсмена Андриянова Егора (вид спорта — хоккей) на 1 год за нарушение, предусмотренное п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с даты вынесения решения, а именно с 25 октября 2024 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 12 апреля 2024 года», — говорится на сайте агентства.

По информации «РИА Новости», в пробе 19-летнего защитника был обнаружен запрещенный препарат из группы каннабиноидов — карбокси-тетрагидроканнабинол.

В прошлом сезоне Андриянов играл за клуб «Локо», входящий в систему «Локомотива». В сезоне 2023/24 на его счету 50 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф МХЛ, где он забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Бронзовый призер чемпионата Европы по греко-римской борьбе Аслан Абдуллин был временно отстранен за допинг. Информация появилась на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA). Спортсмен был отстранен с 28 февраля 2024 года, а возможное нарушение произошло в марте 2015 года.

Основанием для проверки послужили данные базы московской антидопинговой лаборатории (LIMS), содержащей результаты анализов спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В 2017-м ее копию Всемирному антидопинговому агентству (WADA) направил бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.