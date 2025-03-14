Москва, 14 марта, 2025, 18:52 — ИА Регнум. Кто-то с Украины тайно звонил президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил его белорусский коллега Александр Лукашенко.

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«Некоторые украинские политики звонили Путину, и он с ними разговаривал. Но их разговор не был договорённостью», — отметил президент Белоруссии в беседе с ведущей программы «60 минут» на телеканале «Россия» Ольгой Скабеевой.

Лукашенко заявил, что не имеет полномочий разглашать детали этого разговора, включая имя политика, от которого поступил звонок.

«Может быть Владимир Владимирович рискнёт и скажет, кто звонил ему, чтобы поговорить», — добавил белорусский лидер.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта Путин отметил, что Москва считает правильной идею о перемирии с Украиной и поддерживает её, но есть вопросы, которые следует обсудить. Пока нет ясности, кто со стороны киевского режима будет отдавать приказы о прекращении боевых действий, какова цена этих приказов и кто потом будет на кого сваливать нарушение этой договоренности.

При этом российский лидер напомнил: сохраняется вероятность того, что Киев может воспользоваться перемирием, чтобы получить больше оружия или провести новую волну принудительной мобилизации.