Курск, 14 марта, 2025, 18:37 — ИА Регнум. Помощник воспитателя детского сада Светлана Белоброва рассказала, как с семьей — мужем и тремя детьми — они выживали в течение семи месяцев в оккупированной украинскими националистами курской Судже.

Регнум Светлана с дочерью в пункте временного размещения

Светлана Александровна с семьей выехать из Суджи не успели из-за старшего 24-летнего сына. У парня с 6 на 7 августа прошлого года как раз была рабочая смена. Утром 6 августа, когда началось вторжение, семья проснулась от жуткого грохота — на их улицу прилетел HIMARS, от взрывной волны их дом на окраине Суджи аж подпрыгнул.

«Муж сказал: «Это всё, началось наступление», — вспоминает Светлана Александровна.

Когда старший сын вернулся домой, выехать уже стало невозможно. На глазах Светланы и ее детей на улице украинский дрон подорвал машину, на которой пыталась уехать семья — муж, жена, ребенок. Все трое погибли.

«Оставалось только прятаться», — констатирует Светлана.

За семь месяцев в дом к семье множество раз приходили украинские военные — искали российских военнослужащих, грабили соседние оставленные дома.

«Грубо говоря, мародерили. Вытаскивали всё: золото, бытовую технику, машины… Мы машину свою сколько раз отбивали… Один раз чуть не расстреляли за нее», — рассказывает Светлана.

Самый страшный момент был, когда вэсэушники, которых Белобровы уже видели до этого, пришли пьяные и стали угрожать.

«Сначала они в форме все приходили, а потом — мы уже привыкли, что две недели они здесь, а потом уходят, ротация у них. И пришли как-то уже по гражданке — такие… может, обкуренные, может, обколотые, не знаю. И было такое, что [нам заявили], вы сейчас поедете окопы рыть, дети — на органы, женщины — туда… Было такое. И, конечно, было страшно», — вспоминает с ужасом Светлана.

Связи с внешним миром все это время не было: ее сразу же отрубили оккупанты. А вот узнавать, что происходит по ту сторону удавалось с помощью радиоприемника, по которому слушали новости. Несколько раз захватчики предлагали мирным жителям выехать на Украину, якобы для того, чтобы затем через Украину вернуться в Россию, но Белобровы отказывались:

«Чужая страна. Тем более мы насмотрелись на все вот это, что они творят. Ну, представьте, вот ваша вещь, и кто-то пришел и забрал. Противно».

И все эти месяцы Белобровы даже не сомневались, что наши бойцы придут и освободят их. Мыслей, что будет иначе, просто не было.

После 8 марта Светлана стала замечать, что украинцы начинают группами покидать окрестности.

«Рано утром 10 марта прошла очередная группа украинцев. И потом смотрю — между домами идет другая группа. Какие-то чумазые, все грязные. Я думаю, может, очередная группа ВСУ уходит. А потом присмотрелись, а у них красные повязки. Муж говорит: «Ребята, вы наши?» Они: «Наши». Ну, эмоции, конечно, были. Я расплакалась», — Светлана вытирает снова набежавшие слезы.

Российские спецназовцы предупредили гражданских, чтобы не высовывались: идет зачистка.

«Они большие молодцы», — Светлана не может сдержать душащих ее слез.

В пункте временного размещения Светлана и дети немного пришли в себя. Глава семьи остался дома — надеется выехать из опасной пока зоны чуть-чуть попозже с вещами, на той самой машине, которую отстаивал до последнего.

«Она ему дорога. Он на нее копил, собирал копеечку к копеечке. Да и человек он такой, своего не бросит», — объясняет Светлана.

Вместе с хозяином дом покинет любимец семьи — кот, которого взяли несколько лет назад малюсеньким котеночком. С собой в пункт временного размещения питомца решили не брать.

«Он у нас трусишка-трусишка. Да и как тут в ПВР с животным? Нужно же и покормить, и туалет кошачий. Кому-то не понравится, у кого-то аллергия», — говорит Светлана.

В ближайшее время семья планирует перебраться в Курск, снять жилье, устроиться на работу. А вот в Суджу уже, видимо не вернется. Не потому, что город разбит, а потому, что слишком много там пришлось пережить.

Подразделения группировки войск «Север» освободили курскую Суджу 13 марта, нанеся поражение противнику и лишив его части военной техники. Министерство обороны России поделилось кадрами из населенного пункта, на которых можно заметить разрушенные огнем ВСУ здания, сгоревшие автомобили и разбитые остановки. Как сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов, все населенные пункты Курской области, расположенные вокруг Суджи, были освобождены и зачищены.

Президент России Владимир Путин поблагодарил российских военнослужащих за освобождение города. Глава государства также указал, что ВС РФ один за другим продолжают освобождать населенные пункты курского региона близ Суджи.

В тот же день МВД России сняло с розыска 154 человека, которые пропали в Суджанском районе Курской области, кроме того, сотрудники министерства продолжают оказывать помощь жителям, прибывающим из освобожденных территорий. В общей сложности из населенных пунктов, ранее оказавшихся под контролем украинских сил, было вывезено более 240 человек.