Москва, 14 марта, 2025, 18:29 — ИА Регнум. МВД России выступает за проработку вопроса легализации апартаментов, что позволит принимать решение о регистрации в них граждан. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своём Telegram-канале.

Юлия Честнова/РИА Новости

«Ведомство поддерживает проработку вопроса о возможности легализации апартаментов в любом их статусе, что позволит принимать решение о регистрации граждан по месту пребывания или по месту жительства в них. МВД РФ придерживается позиции, согласно которой необходимо учитывать каждого гражданина в месте его нахождения на территории страны вне зависимости от вида помещения, в котором он проживает», — указала она в публикации.

По словам Волк, данный вопрос регулярно поднимался ведомством на различных уровнях с 2016 года. Она также уточнила, что наделение апартаментов статусом жилых помещений не относится в компетенции МВД.

Обсуждение статуса апартаментов в России продолжается не один год. В Госдуме планировали рассмотреть соответствующий законопроект в ноябре 2021 года, но отложили его.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2023 года замглавы Минстроя России Никита Стасишин заявил, что ведомство может внести техническое определение апартаментов в законодательство, но этот вид недвижимости не отнесут к категории жилья. По его словам, апартаменты по определению относятся к типу нежилых помещений, в котором по факту проживают люди.

Глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов в августе 2022 года также отметил, что в случае признания апартаментов жильём пострадает бизнес, так как эту недвижимость изначально возводили, не соблюдая нормы жилищного строительства. Он также напомнил, что апартаменты обычно строят там, где нельзя строить жильё.