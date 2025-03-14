Квебек, Канада, 14 марта, 2025, 18:33 — ИА Регнум. Госсекретарю США Марко Рубио, прибывшему в Канаду, расстелили короткую красную дорожку, ведущую в лужу. Об этом сообщает британского издания The Mirror US.

На фото видно, что небольшой коврик перед трапом самолета, с которого спускается Рубио, даже не закрывает лужу, перед которой она постелена.

«Госсекретарю США Марко Рубио, возможно, окажут не самый теплый прием на встрече министров иностранных дел стран «Большой семерки» на этой неделе, о чем свидетельствует небольшая красная дорожка, расстеленная по его прибытии», — пишет издание.

По мнению британского издания, данный жест можно рассматривать как отражение напряженности между двумя странами.

Саммит глав МИД стран «Большой семерки» (G7) проходит в канадской провинции Квебек с 12 по 14 марта.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта глава канадского МИД Мелани Жоли заявила, что суверенитет Канады не подлежит обсуждению, его нужно уважать. Она также сообщила об обсуждении с европейскими коллегами ответных мер на дополнительные пошлины, введённые Вашингтоном. По её мнению, администрация президента США Дональда Трампа ведет «торговые войны» против Канады, а новые тарифы только навредят американцам, увеличивая расходы и инфляцию.

11 марта Дональд Трамп вновь предложил Канаде стать частью США, в том числе и для решения проблемы пошлин. Он отметил, что если канадцы станут американцами, их налоги снизятся, уровень безопасности возрастет, а проблемы с границей исчезнут. Канада станет важной частью «самой великой и могущественной нации в мире», а США — «больше, лучше и сильнее», чем когда-либо прежде.

Также Трамп сообщил, что поручил министерству торговли США увеличить пошлины на сталь и алюминий из Канады до 50%. Причиной этому, по его словам, стало введение провинцией Онтарио пошлин на электричество, поступающее в США.