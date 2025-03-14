Льготную семейную ипотеку в ряде регионов распространят на вторичный рынок
Льготную ипотеку в ряде регионов с 1 апреля распространят на вторичный рынок
Москва, 14 марта, 2025, 18:27 — ИА Регнум. В регионах с низким уровнем жилищного строительства льготную «Семейную ипотеку» распространят на вторичный рынок. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Нововведение вступит в силу с 1 апреля. Льготную ипотеку распространят на вторичный рынок в городах, где ведётся строительство не более двух домов.
«Это важное решение, которое направлено на улучшение жилищных условий российских семей, проживающих в населённых пунктах, где практически не строится новое жилье. Таким образом мы продолжаем совершенствовать «Семейную ипотеку», делая эту меру поддержки адресной», — отметил заместитель министра финансов Иван Чебесков.
Купить квартиру на вторичном рынке на льготных условиях по ставке до 6% годовых смогут семьи, имеющие ребенка в возрасте до шести лет включительно. Каждая семья сможет купить только одну квартиру на таких условиях. Приобрести жилье можно в многоквартирном доме не старше 20 лет, который не был признан аварийным.
В Минфине также напомнили, что действие программы «Семейной ипотеки» расширено по поручению президента Владимира Путина.
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