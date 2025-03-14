После атаки украинских БПЛА 11 марта потерпевшими признали более 70 человек
Москва, 14 марта, 2025, 18:35 — ИА Регнум. Потерпевшими в результате массированной атаки украинских беспилотников на Московский регион 11 марта признаны более 70 человек. Об этом 14 марта сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.
«В ходе предварительного следствия признаны потерпевшими и допрошены более 70 граждан, в том числе родственники погибших и пострадавшие в результате теракта», ― уточнила Петренко в Telegram-канале.
Она добавила, что специалисты провели свыше 200 осмотров объектов недвижимости и гражданских транспортных средств, а также мест обнаружения фрагментов уничтоженных летательных аппаратов. В рамках расследования назначено более 70 судебных экспертиз.
Как сообщало ИА Регнум, за ночь 11 марта дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 343 украинских дрона, в том числе 91 беспилотник над Московской областью.
Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что киевский режим направил на российскую столицу сотни БПЛА, из них 74 сбили на подлете к городу. Он добавил, что эта атака дронов на российскую столицу стала самой массированной.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что силы ПВО сбили десятки дронов в Коломне, Зарайске, Серебряных Прудах, Серпухове, Раменском, Воскресенске, Луховицах, Бронницах, Домодедово, Ленинском, Подольске, Электростали и Котельниках. В результате атаки дронов в Подмосковье пострадали несколько десятков человек, трое погибли.
В тот же день СКР по факту массированной атаки украинских дронов возбудил уголовное дело о теракте.