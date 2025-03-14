Москва, 14 марта, 2025, 18:35 — ИА Регнум. Потерпевшими в результате массированной атаки украинских беспилотников на Московский регион 11 марта признаны более 70 человек. Об этом 14 марта сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

Пелагия Тихонова/РИА Новости

«В ходе предварительного следствия признаны потерпевшими и допрошены более 70 граждан, в том числе родственники погибших и пострадавшие в результате теракта», ― уточнила Петренко в Telegram-канале.

Она добавила, что специалисты провели свыше 200 осмотров объектов недвижимости и гражданских транспортных средств, а также мест обнаружения фрагментов уничтоженных летательных аппаратов. В рамках расследования назначено более 70 судебных экспертиз.

Как сообщало ИА Регнум, за ночь 11 марта дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 343 украинских дрона, в том числе 91 беспилотник над Московской областью.

Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что киевский режим направил на российскую столицу сотни БПЛА, из них 74 сбили на подлете к городу. Он добавил, что эта атака дронов на российскую столицу стала самой массированной.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что силы ПВО сбили десятки дронов в Коломне, Зарайске, Серебряных Прудах, Серпухове, Раменском, Воскресенске, Луховицах, Бронницах, Домодедово, Ленинском, Подольске, Электростали и Котельниках. В результате атаки дронов в Подмосковье пострадали несколько десятков человек, трое погибли.

В тот же день СКР по факту массированной атаки украинских дронов возбудил уголовное дело о теракте.