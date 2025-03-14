Москва, 14 марта, 2025, 18:17 — ИА Регнум. Россия и Венесуэла выступают против любых проявлений неонацизма и неоколониализма. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров в режиме видеоконференции с венесуэльским лидером Николасом Мадуро.

Kremlin.ru

«Помним, что в тяжелые годы борьбы с фашизмом Венесуэла встала на сторону антигитлеровской коалиции. Важную роль сыграли поставки венесуэльского топлива и смазочных материалов, которые направлялись в нашу страну, обеспечивая работу авиации и другой военной техники. Сегодня мы совместно выступаем против любых проявлений неонацизма и неоколониализма», — отметил Путин.

Российский лидер выразил признательность за то, что Венесуэла поддерживает соответствующие инициативы РФ на многосторонних площадках.

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