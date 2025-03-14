Москва, 14 марта, 2025, 18:06 — ИА Регнум. Более 240 человек были эвакуированы из населённых пунктов Суджанского района Курской области, сообщила 14 марта пресс-служба МЧС России.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«241 человек вывезен из Суджанского района Курской области с начала эвакуации. Спасатели МЧС России сопровождают граждан в пункты временного размещения, помогают в оформлении документов, поиске родных и близких», — сказано в публикации ведомства в Telegram-канале.

В пунктах временного размещения с гражданами работают психологи. Они проводят групповые и индивидуальные занятия, а также консультации для психологической разгрузки. Специалисты также оказывают необходимую помощь родственникам эвакуированных, с которыми долгое время не удавалось установить связь. Отмечается, что в среднем за сутки поддержку получают несколько десятков человек.

13 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн проинформировал, что из Суджи было вывезено 120 мирных жителей, находившихся под оккупацией бойцов Вооружённых сил Украины. Ранее МЧС сообщило об эвакуации 90 жителей населённых пунктов Суджанского района. Людей, среди которых много пожилых, на автобусах вывозят из опасной зоны и оказывают всестороннюю поддержку, добавили в ведомстве.

Новость дополняется.