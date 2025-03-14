Брюссель, 14 марта, 2025, 18:04 — ИА Регнум. Совет Европейского союза (ЕС) заявил о продлении персональных санкций против РФ до 15 сентября 2025 года.

Иван Шилов ИА Регнум

«Совет принял сегодня решение продлить рестриктивные меры до 15 сентября 2025 года. В рамках продления санкций было решено не продлевать санкции в отношении четырёх физических лиц и исключить трёх скончавшихся фигурантов из списка», — говорится в распространённом заявлении Совета.

Имена исключённых из списка физлиц в заявлении не раскрываются. Однако ранее французское информационное агентство Agence France-Presse сообщило, что ЕС снял санкции с министра спорта РФ Михаила Дегтярёва, предпринимателя Вячеслава Кантора, экс-главы «Еврохима» Владимира Рашевского и сестры Алишера Усманова Гульбахар Исмаиловой.

Ранее 14 марта ИА Регнум передавало, что послы стран ЕС согласились продлить антироссийские санкции в отношении 2,4 тыс. лиц и организаций. В чёрный список вошли бизнесмены, чиновники, правоохранители, общественные деятели и журналисты.

Предприниматель Михаил Фридман остался в перечне. Это произошло несмотря на то, что Венгрия предупредила о возможном блокировании продления санкций ЕС против около 2 тыс. россиян, если ограничения не будут сняты с Фридмана.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что санкции, по замыслу Запада, должны были ослабить страну, однако принесли обратный результат. Российский лидер отмечал, что вопреки санкционным мерам недружественных государств экономика страны демонстрирует рост.