Москва, 14 марта, 2025, 17:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил президенту Венесуэлы Николасу Мадуро подписать договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. Об этом российский лидер заявил 14 марта на переговорах по видеосвязи с венесуэльским коллегой. В Кремле сообщили, что консультации приурочены к 80-летию установления дипломатических отношений между Россией и Венесуэлой.

Глава государства отметил, что документ можно подписать в любое удобное время в ходе визита Мадуро в Москву.

«С удовлетворением отмечу, что полностью согласован договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, который создаст хороший, прочный фундамент для дальнейшего расширения многоплановых связей на долгосрочную перспективу», ― отметил Путин.

Глава государства также указал на плотное сотрудничество с Венесуэлой и заявил о планах развивать его. Путин подчеркнул, что российско-венесуэльские связи имеют длительную историю и в ней немало ярких страниц. По его словам, отношения России и Венесуэлы строятся на дружбе, доверии и учете интересов друг друга.

Как сообщало ИА Регнум, в прошлом году Путин провел встречу с Мадуро в Казани, где проходил саммит БРИКС, 23 октября прошлого года. Российский лидер подчеркнул, что РФ поддерживает стремление Венесуэлы подключиться к работе БРИКС. Глава государства навал Венесуэлу одним из давних надёжных партнёров России в Латинской Америке и в мире в целом. По его словам, отношения стратегического партнёрства между странами продолжают укрепляться, а обоюдовыгодное сотрудничество развивается по всем направлениям.

Президент РФ также отметил рост и объёмы двухсторонней торговли. Вместе с этим Путин отметил важность финансовой и банковской взаимосвязи Москвы и Каракаса с опорой на расчёты в национальных валютах.

Мадуро, в свою очередь, сообщил, что переговоры с Путиным были посвящены комплексному развитию сотрудничества России и Венесуэлы, в том числе в энергетике и военно-технической сфере. Венесуэльский лидер отметил, что США навязали и России, и его стране преступные санкции.

В ноябре венесуэльский лидер назвал Путина звездой международной политики и сравнил его достижения с успехами на поле португальского футболиста Криштиану Роналду. Кроме того, Мадуро указал на мудрость российского лидера, который смог противостоять угрозе нацизма, зародившейся в период государственного переворота на Украине.