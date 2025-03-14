Вашингтон, 14 марта, 2025, 18:18 — ИА Регнум. Именно советник президента США по нацбезопасности Стив Уиткофф провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, а не глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

AP/TASS

«Вчерашний день был продуктивным в плане мира. Это был Стив Уиткофф, кто говорил с Путиным», — сказала журналистам Левитт.

Ранее Трамп в соцсети Truth Social написал, что накануне, 13 марта, состоялся хороший и продуктивный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, «есть очень хороший шанс того, что этот ужасный, кровавый конфликт наконец придёт к концу».

Он также отметил, что президенту РФ была направлена просьба пощадить полностью окружённые в Курской области украинские войска. При этом президент США не пояснил, имел ли он в виду личный разговор с российским коллегой или беседу Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина и Уиткоффа, который прилетел в Москву из Катара, состоялась поздно вечером 13 марта.

Представитель США передал российской стороне дополнительную информацию по теме урегулирования. Через него президент РФ передал информацию и дополнительные сигналы для президента Трампа. И в Москве, и в Вашингтоне понимают, что разговор двух президентов необходим, добавил Песков.