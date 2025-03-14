Москва, 14 марта, 2025, 17:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пригласил главу Венесуэлы Николаса Мадуро посетить Москву в День Победы 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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Путин 14 марта провёл переговоры с Мадуро в режиме видеоконференции. Беседа была приурочена к 80-летию установления дипломатических отношений между странами.

«Был бы рад видеть Вас в Москве, на торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», — сказал Путин.

В тяжёлые годы борьбы с фашизмом Венесуэла встала на сторону антигитлеровской коалиции, а сейчас Россия и Венесуэла совместно борются с неонацизмом, отметил также глава российского государства.

В ходе разговора Путин также предложил Мадуро подписать договор о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве между двумя странами. Он отметил, что документ, который создаст прочный фундамент для дальнейшего расширения связей на долгосрочную перспективу, уже полностью согласован.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года на неформальном саммите СНГ в Петербурге президент России лично пригласил лидеров стран организации на празднование 80-летия Победы. На мероприятия в честь 9 Мая в Москву также приедут президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и председатель КНР Си Цзиньпин. Кроме того, ожидается прибытие президента Сербии Александра Вучича, премьер-министра Словакии Роберта Фицо и ряда других лидеров.

В январе министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что на парад Победы приглашены воинские формирования из 19 дружественных стран, в частности, из Белоруссии.

Указ о подготовке и проведении празднования 80-летия Победы Путин подписал в июле 2023 года. Глава государства призвал провести праздничные мероприятия не только ярко и торжественно, но и наполнить их глубоким содержанием.