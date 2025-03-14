Вашингтон, 14 марта, 2025, 17:57 — ИА Регнум. Окружённым в Курской области украинским войскам грозит полное уничтожение. Столь масштабных людских потерь не было со времён Второй мировой войны, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Он сообщил, что попросил российского коллегу Владимира Путина пощадить военных ВСУ. Просьба была передана в ходе переговоров, которые состоялись накануне, 13 марта, уточнил президент США, но не пояснил, имел ли он в виду личный разговор с российским коллегой или беседу Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

«Я настоятельно просил президента Путина сохранить им жизни. Это будет ужасная бойня, невиданная со времен Второй мировой войны!» — подчеркнул Трамп.

Американский лидер сообщил, что разговор с российским лидером был хорошим и продуктивным. По его словам, высоки шансы, что конфликт на Украине наконец завершится.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина и Уиткоффа, который прилетел в Москву из Катара, состоялась поздно вечером 13 марта. Представитель США передал российской стороне дополнительную информацию по теме урегулирования. Путин в свою очередь передал через Уиткоффа информацию и дополнительные сигналы для президента Трампа, добавил Песков.

Пресс-секретарь согласился с высказыванием советника Трампа по нацбезопасности Майка Уолтца о том, что в Белом доме с «осторожным оптимизмом» оценивают возможности урегулирования кризиса на Украине. По словам Пескова, Путин в целом согласен с позицией американского коллеги по теме Украины, но есть вопросы, требующие решения.

Помощник президента России Юрий Ушаков и советник Уолтц провели телефонный разговор 12 марта. В ходе беседы, проинформировал Песков, российской стороне предоставили «определённую информацию» о результатах переговоров с представителями Киева в Джидде 11 марта. По итогам этой встречи было опубликовано заявление, в котором Киев выразил готовность к прекращению огня на 30 дней, а Вашингтон пообещал возобновить передачу разведданных и оказание помощи Украине.

Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой ВС РФ. Начальник Генштаба Вооружённых сил генерал армии Валерий Герасимов доложил главнокомандующему, что освобождено более 86% ранее захваченной ВСУ территории. Путин поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить ВСУ в Курской области и полностью освободить регион, а также подумать о создании зоны безопасности в Сумской области.