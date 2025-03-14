Лондон, 14 марта, 2025, 17:40 — ИА Регнум. Страны — члены «Большой семёрки» (G7) обсуждают введение новых антироссийских санкций. Об этом пишет британское агентство Reuters со ссылкой на проект финального заявления по итогам встреч глав МИД G7 в Канаде.

Global Look Press

«Страны G7 призывают Москву последовать примеру Киева и согласиться на прекращение огня или столкнуться с дальнейшими санкциями, включая ограничение цен на нефть», — указано в документе.

Уточняется, что Вашингтон в ходе саммите стремился наложить красные линии на формулировки вокруг Украины, чтобы не навредить переговорам с Россией, а также выступил против отдельной декларации о сдерживании так называемого «теневого флота» РФ.

Как передавало ИА Регнум, 24 февраля министры иностранных дел стран ЕС одобрили 16-й пакет антироссийских санкций. В него вошли меры в отношении 48 физических лиц и 35 организаций, запрет на поставки первичного алюминия, отключение 13 банков от системы SWIFT и ограничения на товары двойного назначения. Кроме того, ЕС запретил транзакции в отношении ряда российских аэропортов и портов. По словам главы европейской дипломатии Каи Каллас, после одобрения этого пакета санкций страны ЕС продолжат работу над следующим, 17-м по счету комплексом антироссийских ограничений.

При этом президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что санкции, по замыслу Запада, должны были ослабить Россию, однако принесли обратный результат. Российский лидер подчеркивал, что вопреки санкционным мерам недружественных государств экономика страны демонстрирует рост.