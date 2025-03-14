Симферополь, 14 марта, 2025, 17:35 — ИА Регнум. В крымском сафари-парке «Тайган» скончалась цирковая слониха Дженни, прожившая более полувека. Об этом сообщили в сообществе парка в соцсети «ВКонтакте».

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«Случилась страшная беда. Слониха Дженни умерла. Причиной тому ― огромный полуторакилограммовый камень в почках», ― говорится в сообщении.

Как рассказал директор учреждения Олег Зубков, у животного диагностировали целый комплекс хронических заболеваний. Первые признаки болезни у слонихи появились в конце декабря 2024 года. Животное отказывалось от пищи, позднее перестало пить воду и неохотно выходило на прогулки.

Основной причиной смерти, согласно заключению ветеринаров, стала мочекаменная болезнь. При вскрытии из тела слонихи извлекли камень весом 1,5 кг и длиной 15 см.

Слониху Дженни вместе с ее подругой Магдой привезли в «Тайган» в 2021 году. До этого более 45 они вместе провели на арене цирка и посетили с гастролями более 20 стран мира. В «Тайгане» животные находились «на пенсии», доживая свой преклонный век в условиях отдыха. Дженни прожила 54 года.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале в зоопарке Санкт-Петербурга умер привезенный в 2023 году из города Мариуполя Донецкой Народной Республики тигр по кличке Зевс. Причиной смерти трехлетнего животного стала сердечная недостаточность, вызванная острой вирусной инфекцией. Ветеринары несколько дней боролись за его жизнь, но безуспешно.

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